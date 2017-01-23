Украина

Тренер Александрии Владимир Шаран прокомментировал победу своей команды в контрольном поединке с болгарской Славией (1:0).

"Как мы и ожидали, выдался напряженный поединок, потому что против болгарских команд играть очень сложно. Главное, что мы закончили этот матч, поскольку были предпосылки того, что встреча завершится ранее", — начал Шаран.

"Ребята старались победить, поскольку знали, что у президента сегодня День Рождения и хотели сделать ему подарок".

"Для нас очень важно победить, но главное, что игроки выполнили поставленные задачи. Основное — выдержать те нагрузки, которые получили футболисты вчера, сегодня и во время матча", — добавил он.

Напомним, что сбор Александрии стартовал 15 января и продлится 2 недели.