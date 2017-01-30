Украина

Вратарь луганской Зари Олег Чуваев поделился своими эмоциями после спарринга с болгарским Лудогорцем (0:2).

Стоит отметить, что в отчетной встрече 29-летний страж ворот луганчан провел на поле первый тайм, пропустив мяч на 31-й минуте игры.

"К этой игре мы готовились очень тщательно и скрупулёзно. Действительно, находимся ещё не в достаточно оптимальных кондициях. Это был первый контрольный матч после длительного отпуска", — отметил Чуваев в интервью официальному клубному сайту.

"Завтра, кстати, будет разбор сегодняшней игры, и главный тренер укажет нам, где не доработали, чего не хватило и где сыграли не так. Будем исправлять ошибки".

"Как в целом оценю спарринг с Лудогорцем? Соперник – очень приличная команда, лидер болгарского футбола, регулярный участник еврокубков. Отмечу их бразильских футболистов. По стилю игры они напомнили мне бразильцев из донецкого Шахтера. Видно, что играют они в свое удовольствие".

"Что касается нас, один из главных критериев, по которым, я считаю, мы уступили – это скорость принятия решений. Они нас немного опережали. Повторюсь, буквально четвертый день, как работаем здесь. Реакция где-то еще не совсем та, которая нужна. Где-то нас накрывали. Явление это временное. Думаю, тренерский штаб внесет коррективы. В дальнейшем навыки отточим, вспомним, что могли сделать осенью, когда были в игровом цикле. Все это поправимый фактор. Для этого и нужны такие встречи, чтобы в будущем избежать ошибок".

"По самой игре, в первом тайме у нас было несколько моментов, но голкипер Лудогорца не дал нам шанса. Во втором тоже старались, могли забивать, но болгары на данном этапе оказались сильнее нас".