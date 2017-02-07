Украина

Не прошло и двух недель после возвращения из Турции, как делегация днепровского Днепра снова отправилась на Средиземноморское побережье для того, чтобы продолжить подготовку к весенней части текущего сезона.

Как сообщает официальный сайт днепровского Днепра, клуб отправился на второй сбор в Турцию для того, чтобы завершить там свою подготовку к весенней части текущего сезона.

Напомним, что 29 января подопечные Дмитрия Михайленко завершили свой первый зарубежный зимний сбор, во время которого провели 5 контрольных матчей (1 победа, 4 поражения). В состав делегации команды на второй турецкий сбор вошли 24 футболиста:

Вратари: Лунин, Баштаненко, Кучер;

Полузащитники: Кравченко, Вакулко, Кочергин, Чеберко, Когут, Ротань, Лунев, Гоменко, Костышин;

Нападающие: Довбик, Баланюк, Кожушко.

По сравнению с предыдущим сбором нет ушедшего в бельгийский Стандарт Валерия Лучкевича и Камиля Хучбарова. В то же время присоединился к первой команде игравший в молодежном составе Денис Костышин.

Сам сбор продлится до 20-го февраля. Всего, запланировано тренерским штабом Днепра проведение четырех спаррингов. Соперниками днепрян станут польский коллектив Подбескидзе, боснийская Младость, грузинское Торпедо, а также казахстанский Тобол.

Отметим также, и то, что сегодня ФИФА приняла решение наказать днепровский клуб за долг перед бывшим полузащитником команды Данило Соузой. В скором времени, с Днепра будет снято шесть очков.