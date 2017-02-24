Украина

Накануне возобновления нашего чемпионата Football.ua расставляет главные акценты, касающиеся команд и будущих тенденций в лиге.

В первой и второй частях превью мы рассказали о девяти из двенадцати команд УПЛ. Переходим к первой тройке.

Шахтер в очередное трансферное окно действовал крайне осторожно. Осенью Паулу Фонсека был недовольным подбором игроков, претендующих на роль наконечника, а потому после предсказуемых уходов Эдуардо и Селезнева напрашивалось усиление на эту позицию. Взор донецкого клуба пал на форварда Карпат Бланко Лещука, который в итоге и был рядом, на виду у Паулу Фонсеки на протяжении его работы в Украине, и обошелся дешево. Переход аргентинца стал единственным трансфером Шахтера. Кроме этого клуб вернул из аренды Алана Патрика, но бразилец пришел, скорее, для расширения основной обоймы на случай, если Горняки далеко зайдут в Лиге Европы, и играть придется на три фронта, плюс – полкоманды будет задействована еще и в своих сборных. Однако Горняки не смогли пройти Сельту, а потому, даже с учетом вылетевшего на длительный срок из-за травмы Дентиньо, у Патрика шансов играть каждые выходные практически нет.

Конечно, ранее президент клуба озвучил свою позицию, мол, Шахтер не будет покупать футболистов, пока не вернется в Донецк. Однако ситуация с форвардами заставила Горняков выйти на рынок. И в таком случае мы получили предпосылки ждать и других покупок. Однако ничего подобного не произошло, и донетчане, сумев сохранить всех своих лидеров, будут идти к чемпионству тем же составом, что и в первой части сезона. С одной стороны, для отечественной Премьер-лиги должно хватить даже не самой лучшей формы как команды, так и отдельно взятых исполнителей, и золото уже почти в кармане Горняков. Однако на данный момент еще неизвестно, как скажется на команде вылет из Лиги Европы – вполне возможно, что далеко не всем звездным футболистам интересно будет играть только лишь в чемпионате, учитывая серьезнейший гандикап в борьбе с Динамо. Второй же этап, когда сложных поединков станет больше, может даже указать на некоторые просчеты в селекции и заставить клуб выйти на рынок уже летом, готовясь, судя по всему, ко групповому раунду Лиги чемпионов. Та же Сельта доказала, что совершенство в пределах украинской Премьер-лиги – ничто, когда речь заходит о серьезных европейских соперниках.

Пришли Ушли н. Бланко Лещук (Карпаты), п. Алан Патрик (Фламенго, Бразилия, в.ар.) з. Шевчук (окончание карьеры), н. Эдуардо (Атлетико-Паранаэнсе, под вопросом), н. Селезнев (Карабюкспор, Турция), з. Матвиенко (Карпаты, ар.), з. Воловик (Актобе), н. Будковский (Анжи, продление аренды).

Ориентировочный состав весной: Пятов – Срна, Ордец, Ракицкий, Исмаили – Степаненко, Фред – Марлос, Коваленко, Тайсон – Бланко Лещук.

Слова

Дарио Срна, капитан Шахтера:

– Очень обидно, что не прошли в следующий этап Лиги Европы. К сожалению, мы не использовали свои моменты и не хватило концентрации. Надо сделать анализ этой игры и двигаться дальше. У нас сильная команда с хорошим характером. Надо сосредоточиться на чемпионате Украины и завоевать золотые медали.

Главное событие зимы:

Таких для Шахтера была два. Первое, масштабное для клуба – переезд в Харьков. Первая команда продолжить жить и готовиться к поединкам в Киеве, однако стадион Металлист станет домом для Шахтера во время домашних матчей. Также клуб договорился об аренде тренировочный базы в Высоком для заездов и тренировок накануне домашних встреч. Второе же ключевое событие для команды – вылет из Лиги Европы. В контексте чемпионата это наверняка только увеличит шансы донетчан на чемпионство, ведь теперь можно полностью сконцентрироваться на украинской Премьер-лиге, но радости от этого у болельщиков клуба наверняка не много.

Динамо прошлой осенью сделало все, чтобы этой весной получить по минимуму критики — все дело в низкой сравнительной базе — играть хуже уже просто невозможно. За восемнадцать туров киевляне умудрились отстать от Шахтера на тринадцать очков. Судьба чемпионства уже предрешена и единственная мотивация Динамо — не упустить второе место в соперничестве с Зарей, которая отстает всего на три очка. Поэтому, если Динамо будет играть на том же уровне — все просто скажут, что ничего друого и не ожидали, собственно, а почему что-то должно было поменяться? Если же будет хоть минимальное улучшение — сразу речь пойдет о тренерском гении Сергея Реброва (как будто это не он привел в команду Громова и Гладкого, а на приобретении последнего даже настаивал.)

"Благодаря" специфическому планированию Динамо очень странно прошло зиму. Купили двух защитников, которые вряд ли по своему уровню смогут кардинально улучшить игру киевлян, как бы намекая своим воспитанникам — сначала в аренду. Так же продолжается удерживание Ярмоленко. Можно сколько угодно говорить о профессиональном отношении к работе, но вряд ли Андрей не понимает, что его футбольный век хорошо перевалил за половину и шансов получить приглашение от топ-клубов уже не будет, возвращаемся к старому-доброму Эвертону или команде приблизительно такого же уровня. Вряд ли мы увидим этой весной всплекс мотивации у лидера киевлян. Впрочем, как и у Хачериди, который уже давно хочет уйти и перманентно скандалит. Ушел Макаренко на место которого взяли Кадара, вполне логично не доверяя уровню игру Антунеша.

Наверняка получит много шансов хорошо проявивший себя Роман Яремчук. Впрочем, об этом мы писали еще полтора месяца назад. Правый фланг будет закрывать Николай Морозюк — у Данило Силва травма и вернется он лишь к апрелю, а когда наберет форму и вовсе — неизвестно. Дисквалифицированного на пять матчей Мораеса заменит молодой воспитанник Динамо Беседин.

При всех трансферных активностях Динамо, остается незакрытым вопрос центрального атакующего полузащитника. На данный момент есть два варианта решения этой проблемы: Гармаш, который хорошо провел зимнюю подготовку и, кажется, готов взять на себя роль лидера и Роман Яремчук. Да, он, по сути, нападающий, но при этом очень качественно играет и из глубины за счет умения хорошо ассистировать. Уже скоро мы узнаем, как Ребров решил (или не решил) эту проблему.

Пришли Ушли н. Яремчук (Александрия, вернулся из аренды), з. Пантич (Вильярреал), з. Кадар (Лех) в. Шовковский (завершил карьеру), п. Гусев (свободный агент), з. Селин (Астерас), в. Рыбка (Карабюкспор), п. Андриевский (Черноморец), п. Мякушко (Ворскла), з. Макаренко (свободный агент), п. В. Калитвинцев (Заря), н. Эскобар (Васку да Гама, аренда)

Ориентировочный состав весной: Рудько — Морозюк, Вида, Пантич, Кадар — Рыбалка, Буяльский, Гармаш — Ярмоленко, Гонсалес, Яремчук.

Слова

Артур Рудько, вратарь:

"Все настраиваются очень ответственно, понятно, что будет тяжело, тем более, с таким сильным соперником, как Заря, но все готовятся к серьезной игре и борьбе. Вне зависимости от соперника нам нужно набирать максимальное количество очков и пытаться догнать Шахтер".

Главное событие зимы:

Ребров лично просил Суркиса подписать Александра Гладкого, его не смущало даже то, что Саша переходил из Шахтера. Сложно сейчас понять, что Ребров такого разглядел в этом нападающем, но провалом от этого трансфера пахло еще в начале. Зимой Гладкий собирался уходить, но потом неожиданно все переигралось — Ребров решил дать ему еще один шанс. А потом так же внезапно забрал этот шанс, отправив Александра тренироваться с дублем. Собственно ситуация с Гладким в полной мере отображает весь тот бардак, который творится в киевском клубе на всех уровнях.

Вернидубу не привыкать к ежегодным кардинальным обновлениям своей команды, при этом он умудряется держать команду на высоком уровне. Вот и этой зимой луганчан покинули несколько ведущих футболистов: правый полузащитник Караваев (лучший по системе гол+пас), а также основной центрбек Сиваков. Вот по сути эти две потери и делают из Зари — команду-загадку. Во-первых, не совсем понятно, кто будет играть с Форстером в центре защиты: Харатин, Чечер, Пилявский — у каждого из них есть недостатки, которые дают возможность утверждать, что ни один из них не сможет играть на уровне Сивакова. Как поведет себя оборона Зари в этой ситуации — не ясно.

Во-вторых, Караваев был центром опасностей в Заре и заменить его полноценно точно не получится, а значит Вернидубу нужно думать, как компенсировать эту потерю. В принципе, вариантов масса, но все они из того же репертуара, что и замена Сивакова — малореально, что будет полноценной — Калитвинцев подвержен травмам, Кадимян не смог проявить себя в Карпатах, как раз в роли флангового полузащитника, Паулиньо и Бонавентура не показали себя как игроки имеющие много общего со стабильностью.

Все эти факторы говорят о том, что уровень Зари может опуститься, но умение Вернидуба выходить из таких ситуаций дает надежду, что вместо снижения уровня он презентует нам еще одно открытие.

Пришли Ушли н. Кадимян (Карпаты), п. Бабенко (Буде Глимт), п. Качавенда (Войводина), п. В. Калитвинцев (Динамо), з. Пилявский (Рубин) п. Караваев (Шахтер, вернулся из аренды), з. Сиваков (Оренбург), з. Е. Ткачук (свободный агент), н. Квасов (свободный агент)

Ориентировочный состав весной: А.Шевченко – Опанасенко, Форстер, Харатин, Соболь – Гречишкин, Чайковский – Петряк, Калитвинцев, Паулиньо – Бонавентуре.

Слова

Юрий Вернидуб:

"Я не думаю, что мы будем что-то глобально менять. На сборах в большей степени работали над контролем мяча и позиционными атаками, ведь это не лучшие качества нашей команды. У нас были сильные фланги, но я не могу сказать, что сейчас стали слабее. Будем делать все, чтобы в лице Бонавентуре, Паулиньо или Калитвинцева восполнить потерю Караваева".

Главное событие зимы:

Уход Караваева – это то событие, которое, безусловно, повлияет на игру Зари, причем не в лучшую сторону. Соответственно главный вопрос: кто и насколько качественно сможет заменить, фактически, лучшего игрока команды.

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