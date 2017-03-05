Украина

14:00, Львов, Арена Львов. Арбитр — Евгений Арановский. Прямая трансляция на телеканале Униан.

Карпаты пока главная загадка второго круга УПЛ. Зимой львовяне провели масштабную трансферную кампанию, а еще по ходу прошлого круга на тренерский мостик пришел Олег Дулуб. Пока сложно оценить работу специалиста в положительном ключе, но ожидания у львовских болельщиков довольно высокие.

В рамках 20-го тура Карпаты примут дома Александрию, которая проводит успешный сезон. В прошлом матче подопечные Шарана отгрузили шесть голов в ворота Волыни и приблизились к Заре на расстояние двух очков. Шанс побороться за медали наверняка окрыляет игроков Александрии, но и давление может возрасти.

Несмотря на успешный сезон, для Александрии есть и не лучшая новость. Основной защитник Станислав Микицей дисквалифицирован за положительную допинг-пробу. Вероятно, его место в основе теперь займет Симинин.

Также этот матч вполне может стать противостоянием двух нападающих. Особое внимание будет уделяться форварду Станиславу Кулишу, который в прошлом туре оформил покер. Единичный ли это случай, или же Карпатам стоит тоже опасаться игры нападающего? В составе львовян скорее всего выйдет Александр Гладкий, который недавно вернулся в клуб на правах аренды. Период в Динамо вышел для нападающего крайне неудачным, но в Карпатах на игрока явно не будет оказываться такого давления. Можно также ожидать появления в составе Карпат вернувшегося Олега Голодюка — как минимум, усилить игру со скамейки полузащитник может уже в ближайшем матче.

Ожидания от этого матча двоякие, поскольку на мотивацию Александрии у хозяев есть свой ответ. Карпаты по прежнему замыкают турнирную таблицу и будут всячески стремиться подняться на пару строчек вверх.

Ориентировочные составы:

Карпаты: Боровик — Дитятьев, Нестеров, Лобай, Мирошниченко — Худобяк, Чачуа, Ксенз, Хомченко, Грисьо — Гладкий

Александрия: Новак — Симинин, Шендрик, Басов, Цуриков — Запорожан, Банада, Старенький, Козак, Грицук — Кулиш

Дисквалифицированных нет