Украина

Исполняющий обязанности главного тренера Днепра Дмитрий Михайленко поддержал идеи генерального директора Шахтера Сергея Палкина по изменению регламента УПЛ.

Сергей Палкин ранее предложил реформировать чемпионат Украины в следующем сезоне. По его задумке, команды после игр в 2 круга делились бы на 2 шестерки. Но при этом "12-я команда выбывает сразу, клубы, занявшие 11-е и 10-е места, будут играть стыковые матчи с командами из Первой лиги, которые займут, соответственно, 2-е и 3-е место в турнирной таблице. Затем команда, которая займет первое место из второй шестерки, также будет играть стыковые матчи с командой, которая участвует в еврокубках".

Дмитрий Михайленко выступил с поддержкой этого предложения.

"Идея очень современная, очень прогрессивная, как мне кажется. Она не оставляет проходных игр любой команде – хоть в первой шестерке, хоть во второй. Нужно в каждом матче выходить и доказывать", — заявил Михайленко.

"Всегда остается стимул, чтобы остаться в премьер-лиге или бороться за места в еврокубках".

За тур до финиша первой части чемпионата определился состав обоих шестерок. В первую вошли Шахтер, Динамо, Заря, Александрия, Олимпик и Черноморец, а во вторую — Ворскла, Сталь, Зирка, Волынь, Днепр и Карпаты.