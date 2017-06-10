Украина

Срна: Президент сказал, что нужно победить в следующем чемпионате

Капитан Шахтера Дарио Срна рассказал, о чем говорил с президентом клуба Ринатом Ахметовым после чемпионского матча.

Дарио Срна, ФК Шахтер

Донецкий Шахтер в нынешнем сезоне УПЛ гарантировал себе победу в чемпионате задолго до его финиша.



"Момент, когда меня удивил президент? После игры с Карпатами. В том поединке мы уступали 0:2, но взяли верх со счетом 3:2. Президент позвонил и сказал, что очень сильно верит в Шахтер. Он верит всегда, но этот матч показал ему, что у нашей команды есть характер и качество.



После встречи с Зарей президент звонил и просил поздравить ребят. На следующее утро, не прошло и десяти часов, он набирает меня со словами: "Надо готовиться к следующему чемпионству. Нужно победить!".



Накануне мы взяли титул, а уже с утра президент звонит, поздравляет еще раз и говорит, что теперь мы должны думать о следующем чемпионстве!", — передает слова капитана официальная страница Горняков в Facebook.