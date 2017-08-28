Украина

Президент ФФУ Андрей Павелко прокомментировал сорванный матч Мариуполь-Динамо.

Динамо не явилось в Мариуполь на матч 7-го тура УПЛ против Мариуполя. Теперь команде может быть засчитано техническое поражение.

"Все должно быть по закону, закон един для всех. Мне ни в коем случае не хотелось бы, чтобы это были какие-то технические решения — все должно выясняться на футбольном поле", — сказал Павелко.

"Закон есть закон: он один для всех и все перед ним равны. У нас не будет никогда касты избранных, элитных. Первое, что должно быть в украинском футболе — все равны перед регламентом".

"Решение по этому вопросу будет принимать КДК, но по всем канонам — это техническое поражение", — резюмировал президент.

Ранее Игорь Суркис говорил, что Мариуполь проиграет все независимые суды.