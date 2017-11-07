Защитник Зари Александр Сваток прокомментировал вызов в сборную Украины.
Александр Сваток
07 ноября 2017, 11:16
Ранее тренерский штаб сборной Украины довызвал в сборную Александра Сватка.
"Очень неожиданно, что получил вызов. После тренировки ребята сказали, что в интернете написали о моем вызове и начали поздравлять. Я был приятно удивлен", — сказал Сваток.
"Любой футболист мечтает попасть в национальную сборную и я не являюсь исключением".
"Словакия? Пока ничего не могу сказать. Будем разбирать, смотреть".
Товарищеский поединок между сборными Украины и Словакии пройдет 10 ноября во Львове.