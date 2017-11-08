Украина

Полузащитник Динамо Виталий Буяльский готов возобновить тренировки после травмы голеностопа.

Полузащитник Динамо Виталий Буяльский получил ушиб голеностопа в матче против Ворсклы, из-за чего летал на консультацию в Германию.

Известный специалист вынес вердикт, что Буяльскому понадобится операция, но не срочная. Сам футболист решил отложить ее минимум до зимнего перерыва, поскольку хочет участвовать в матчах Лиги Европы.

Более того, если не возникнет никаких осложнений, полузащитник Динамо предпочел бы оперироваться во время летнего межсезонья.

Буяльский уже вернулся в Киев, где вскоре возобновит тренировки.

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