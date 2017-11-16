Украина

Защитник Динамо Домагой Вида может продолжить карьеру в Англии или Италии.

Контракт Домагоя Виды с Динамо истекает в конце этого года, поэтому хорват может уйти в качестве свободного агента.

Ранее турецкие СМИ сообщали, что Домагой заключил предварительный контракт с Бешикташем.

Впрочем, переход, который казался делом практически решенным, может не состояться. По информации корреспондента журнала "Футбол" Валерия Пригорницкого, Эвертон и Милан уже вышли на хорвата с предложениями контракта.

У Виды есть 10 дней на принятие решения.