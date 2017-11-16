Защитник Динамо Домагой Вида может продолжить карьеру в Англии или Италии.
Домагой Вида, getty images
16 ноября 2017, 12:07
Контракт Домагоя Виды с Динамо истекает в конце этого года, поэтому хорват может уйти в качестве свободного агента.
Ранее турецкие СМИ сообщали, что Домагой заключил предварительный контракт с Бешикташем.
Впрочем, переход, который казался делом практически решенным, может не состояться. По информации корреспондента журнала "Футбол" Валерия Пригорницкого, Эвертон и Милан уже вышли на хорвата с предложениями контракта.
У Виды есть 10 дней на принятие решения.