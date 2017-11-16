Украина

Нападающий Карпат Алексей Гуцуляк заявил, что в домашнем матче против Мариуполя его команда хочет реабилитироваться за поражение на выезде.

Карпаты потерпели разгромное поражение со счетом 0:3 на выезде против Мариуполя, и нападающий львовян Алексей Гуцуляк надеется взять реванш в домашнем матче, который пройдет без зрителей.

"Мариупольцы — хороший коллектив, где играют опытные, мастеровитые исполнители. Конечно, легко не будет, но результат решит только игра", — сказал Гуцуляк.

"Конечно, в памяти еще остался неприятный счет в Мариуполе, поэтому есть желание реабилитироваться за поединок первого круга. Уверен, что команда будет биться за результат".

"Матч без зрителей — большой минус для нас, ведь болельщики Карпат всегда отличались своей бешеной поддержкой. Но, уверен, этот фактор не помешает нам показать свою игру и добиться желаемого результата".

Матч 16-го тура украинской Премьер-лиги между Карпатами и Мариуполем состоится в субботу, 18 ноября.