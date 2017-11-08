Украина: Вторая лига

Защитник Подолья Владислав Охрончук дал объемное интервью официальному сайту ПФЛ.

В позапрошлом туре Второй лиги Подолье, занимающее предпоследнее место в группе Б, встречалось с Буковиной, и могло или догнать ее по очкам, или отстать на целых шесть.

В итоге команде из Хмельницкого удалось добыть уверенную победу со счетом 3:0, при этом первый мяч, ставший победным, шикарным ударом со штрафного забил 20-летний защитник Подолья Владислав Охрончук.

После поединка талантливый игрок дал интервью официальному сайту ПФЛ, в котором рассказал о вехах своей карьеры и раскрыл некоторые подробности своих тренировок.

- Владислав, Буковина опережала вас на три очка. То есть, матч еще до начала был нервным, а завершился вашей легкой победой. Как так случилось?

- Вышли и забили три гола, обыграли Буковину. Так и получилось, счет хороший и уверен, игра тоже.

- Ты забил победный гол. Расскажи о нем своими словами.

- Да что говорить: подошел, ударил и забил.

- Сколько раз на тренировке надо пробить, чтобы так попадать со штрафного?

- Вы правы, не просто так я подошел к мячу: надо было пробить, ведь тренирую такие удары. Вот подошел и забил.

- Самому понравился гол? Ранее такие залетали?

- Были и лучше. Вратарь не подъехал в тот вечер и так получилось.

- Этот гол для тебя уже третий в этом сезоне. Это немало для номинального защитника.

- Видите, эту часть сезона я играю больше полузащитником, а они больше забивают. Поэтому есть к чему стремиться.

- Сейчас победили без вопросов. А почему же в таблице идете на предпоследнем месте?

- Если на предпоследнем месте, значит, что-то не так у нас. Надо повышать качество игры, тогда и будем прогрессировать и будут лучшие результаты.

- С детства в защите играешь?

- Вообще в Динамо мы играли на разных позициях, не могу назвать какие-то конкретные. Даже сейчас поставить меня на необычную позицию, я не могу сказать, что она новая для меня будет. Просто защитником и полузащитником лучше всего получается.

- Как ты оказался в Динамо?

- Папа в семь лет отдал. Там прошел просмотр и с первых тренировок уже взяли.

- С кем из известных сейчас ребят-динамовцев тренировался?

- Ну, когда я был в Динамо, меня выгоняли, там пришли Шепелев, Цыганков, Михайличенко, Тимчик, Климчук сейчас в Стали. Я с ним и в Локомотиве играл.

- Почему в чемпионате ДЮФЛ U-14 ты сыграл только два матча за Динамо? Это был 2010 год.

- Не проходил в состав, не ставил тренер, значит был слабее.

- Чем ты занимался после окончания школы и до перехода в Подолье?

- Был выпуск, играл за Локомотив на область, в чемпионате Киева. Ежегодно на турнире Макарова играли. Этой зимой играли на Макарова против Колоса, я неплохо сыграл и меня позвали, подписал контракт. Я хотел туда попасть, но, честно признаюсь, по уровню игры, который я показывал, до той команды я не дотягивал. И меня отправили в Подолье, полгода был там, летом прошел сборы, не планировал возвращаться сюда, но так получилось. Хотя меня нормально приняли. Были нюансы, но сейчас все хорошо.

- Теперь я хочу выполнять более серьезные задачи, играть в таких командах, которые ставят перед собой определенные цели, — завершил Охрончук.

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