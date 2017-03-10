ЧМ-2018. Отбор

Тренер сборной Украины Андрей Шевченко вызвал девять игроков из иностранных лиг.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко вызвал игроков, которые выступают в иностранных чемпионатах. Футболисты примут участие в сборах в Австрии, которые будут предшествовать отборочному матчу ЧМ-2018 против Хорватии.

Вызов в национальную команду получили Денис Бойко (Малага, Испания), Артем Федецкий (Дармштадт, Германия), Александр Зинченко (ПСВ, Нидерланды), Евгений Коноплянка (Шальке, Германия), Евгений Шахов (ПАОК, Греция), Артем Кравец (Гранада, Испания), Руслан Малиновский (Генк, Бельгия), Роман Зозуля (Бетис, Испания), Евгений Селезнев (Карабюкспор, Турция).

Полный состав игроков, которые будут вызваны в сборную, станет известен на следующей неделе.