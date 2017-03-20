ЧМ-2018. Отбор

Полузащитник сборной Украины и голландского ПСВ Александр Зинченко высказал разочарование тем фактом, что он получает мало игровой практики.

24 марта сборная Украины на выезде сразится с хорватами в рамках отбора к чемпионату мира.

"Сейчас у многих легионеров непростой период. Но я готов и физически, и морально. Я спрашиваю у главного тренера ПСВ по поводу второй команды, потому что мне нужны эмоции, и я без этого не могу жить", — сказал Зинченко.

"Может быть, это не тот уровень, которого я бы хотел достичь, но такой период бывает, и я надеюсь его пережить. В будущем все будет хорошо".

В текущем сезоне Зинченко провел за ПСВ 19 матчей во всех турнирах и отдал 6 ассистов.