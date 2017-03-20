ЧМ-2018. Отбор

Арбитр Джозеф Лэмпти пожизненно дисквалифицирован ФИФА за спорный пенальти.

Судья из Ганы Джозеф Одартей Лэмпти пожизненно дисквалифицирован ФИФА. Федерация считает, что арбитр повлиял на исход матча между сборными ЮАР и Сенегала в рамках отборочного турнира чемпионата мира-2018.

Сообщается, что Лэмпти нарушил статью кодекса ФИФА "Незаконное влияние на результат матча". Дополнительная информация по матчу ЮАР – Сенегал будет озвучена ФИФА позже.

12 ноября 2016 года состоялся матч между ЮАР и Сенегалом (2:1). На 43-й минуте Джозеф Лэмпти назначил пенальти, который реализовал Тулани Хлатшвайо.