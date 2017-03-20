ЧМ-2018. Отбор

Капитан Реала Серхио Рамос поделился мнением об отношениях с защитником Барселоны Жераром Пике.

Защитник Реала Серхио Рамос заявил, что готов обнять игрока Барсы Жерара Пике, с которым они выступают за сборную Испании.

"Когда игра заканчивается, вы жмете друг другу руки. Между Реалом и Барселоной так было и будет всегда. Сейчас я обниму его. Мы привыкли бросаться камнями, но это не со зла, это нормально. Сейчас самое главное – команда", — цитирует Рамоса AS.

24 марта в рамках квалификации ЧМ-2018 сборная Испании сыграет с Израилем.