ЧМ-2018. Отбор
Капитан Реала Серхио Рамос поделился мнением об отношениях с защитником Барселоны Жераром Пике.
Серхио Рамос и Жерар Пике, Getty Images
20 марта 2017, 21:01
Защитник Реала Серхио Рамос заявил, что готов обнять игрока Барсы Жерара Пике, с которым они выступают за сборную Испании.
"Когда игра заканчивается, вы жмете друг другу руки. Между Реалом и Барселоной так было и будет всегда. Сейчас я обниму его. Мы привыкли бросаться камнями, но это не со зла, это нормально. Сейчас самое главное – команда", — цитирует Рамоса AS.
24 марта в рамках квалификации ЧМ-2018 сборная Испании сыграет с Израилем.