ЧМ-2018. Отбор

Футболисты национальной команды отказываются общаться с аргентинскими СМИ.

После волны критики, обрушенной на сборную Аргентины местной прессой после серии неудач в квалификационном турнире ЧМ-2018, футболисты национальной команды объявили бойкот СМИ. Последней каплей, переполнившей чашу терпения игроков, стал скандал в прессе по поводу того, что Эзекиель Лавесси совмещал тренировки перед матчем против Колумбии с курением марихуаны прямо на базе сборной. После этого Лионель Месси на пресс-конференции официально объявил о том, что члены команды больше не будут общаться с прессой.

Накануне отборочных матчей против Чили (24 марта) и Боливии (28 марта) подопечные Эдгардо Баусы собрались в Буэнос-Айресе, где местные журналисты тщетно пытались разговорить в аэропорту Серхио Агуэро, Николаса Отаменди, Маркоса Рохо и Серхио Ромеро. А прибывших из Барселоны Лионеля Месси и Хавьера Маскерано машина забрала буквально от трапа самолета и доставила прямиком на тренировочную базу.

В последних 5 матчах Месси и компания одержали лишь 1 победу (при 2 поражениях и 2 ничьих) и в настоящий момент с 19 очками идет пятой в турнирной таблице (место, дающее право на межконтинентальный плей-офф) и отстает от четвертого места, последнего, дающего право на прямую путевку в финальный турнир ЧМ-2018, на 1 очко.