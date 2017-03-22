ЧМ-2018. Отбор

Нападающий Тоттенхэма и сборной Англии Харри Кейн рассказал историю о своем партнере по национальной команде Джермейне Дефо.

Опытный нападающий Джермейн Дефо был вызван в сборную Англии в 34 года. Игрок подменит травмированного Харри Кейн и может выйти на поле в товарищеском матче со сборной Германии и отборочном матче со сборной Литвы.

В преддверии этих матчей Харри Кейн посетил The Clare Balding Show, где рассказал историю из детства, связанную с Джермейном Дефо.

"Я был в школе — думаю, это был седьмой класс. Я играл в футбол на улице со своими товарищами, когда черный Range Rover остановился", — вспомнил Кейн.

"Джермейн Дефо просто вышел и начал играть в футбол с нам. Мне было 11 или 12 в то время. В будущем я поговорил с ним об этом эпизоде и он признался, что помнит об этом. А для меня это также воспоминание, которое я никогда не забуду", — признался игрок.

Стоит отметить, что в течении короткого периода Кейн и Дефо были партнерами по Тоттенхэму. Опытный форвард уже тогда видел Кейн своим преемником.

"Когда Дефо покидал клуб, он сказал, что хочет, чтобы я носил 18-ый номер на футболке. Он видел меня голеадором. Дефо и Клинсманн сами были потрясающими бомбардирами Тоттенхэма и сейчас мне удалось тоже забить несколько голов", — добавил игрок.