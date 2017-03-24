ЧМ-2018. Отбор

"Скуадра адзурра" сумела реализовать свои моменты в матче с албанцами.

Один из фаворитов группы G, сборная Италии, в 5-ом туре отбора к чемпионату мира-2016 принимала Албанию. "Скуадра адзурра" шла вровень с Испанией, однако уступала пиренейцам по разнице забитых голов. Естественно, главным поединком для итальянцев будет ответный матч с подопечными Лопетеги, но и другие встречи в группе играют сейчас важную роль. Чтобы претендовать на первое место в группе Италии обязательно нужно было набирать максимум очков в остальных матчах, в том числе и во встрече с Албанией.

Очную встречу с албанцами Италия начала достаточно спокойно. Гости с первых минут показали, что они не намерены уступать, и стали агрессивно прессинговать соперника. Однако уже на 12-й минуте после подачи со штрафного от Италии защита албанцев сбила в штрафной Белотти и арбитр указал на "точку". Де Росси подошел исполнять приговор и уверенно развел по углам мяч и вратаря соперника. 1:0.

Во второй половине встречи гости действовали более сдержано. Италия играла с позиции силы, албанцы старались контратаковать. Итальянцы заметно сбавили темп, однако и этого хватило для того, чтобы увеличить разницу в счете — на 71-й минуте после подачи с фланга Иммобиле головой точно пробил в угол ворот гостей.

До конца матча у Албании еще было несколько неплохих атак, но до по-настоящему опасных моментов дело так и не дошло. В итоге, уверенная победа Италии, и "скуадра адрурра" продолжает борьбу с Испанией за первое место в группе.

Италия — Албания 2:0

Голы: Де Росси, 12 (пенальти), Иммобиле, 71.

Италия: Буффон — Дзаппакоста, Барцальи, Бонуччи, Де Шильо — Кандрева, Де Росси, Верратти, Инсинье — Иммобиле, Белотти.

Албания: Стракоша — Хисай, Весели, Айети, Аголли — Баша (Латифи, 88), Кукели, Мемушай — Лила (Садику, 67), Цикалеши, Роши (Грезда, 79).

Предупреждения: Мемушай, Аголли, Весели, Цикалеши, Кукели.