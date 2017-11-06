ЧМ-2018. Отбор

Сборная Германии предстанет в новом комплекте формы.

Компания Adidas представила новый домашний комплект формы сборной Германии на чемпионат мира 2018 года. За основу дизайна взята одна из старых форм сборной.

"Дизайн домашней формы действующих чемпионов – это свежий взгляд на одну из самых известных в мире немецких футболок, легендарную модель 1990 года.

В основу обновленного усовершенствованного силуэта со спущенным плечом лег классический дизайн. Сзади под воротником из размещена надпись "DieMannschaft" (Команда — перевод с немецкого)", — сообщается в пресс-релизе.