Компания Adidas представила новый домашний комплект формы сборной Германии на чемпионат мира 2018 года. За основу дизайна взята одна из старых форм сборной.

"Дизайн домашней формы действующих чемпионов – это свежий взгляд на одну из самых известных в мире немецких футболок, легендарную модель 1990 года.

В основу обновленного усовершенствованного силуэта со спущенным плечом лег классический дизайн. Сзади под воротником из размещена надпись "DieMannschaft" (Команда — перевод с немецкого)", — сообщается в пресс-релизе. 