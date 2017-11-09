ЧМ-2018. Отбор

Нападающий Манчестер Юнайтед Златан Ибрагимович уверен, что завершение ним выступлений за национальную сборную помогло снять с Швеции былое давление.

Ибра отыграл за шведскую национальную команду 116 поединков, отличившись 62 голами.

После окончания Евро-2016 Златан завершил карьеру в сборной, что, по его мнению, понизило требования к команде со стороны болельщиков.

"Сейчас Швеция играет без давления, ведь после моего ухода никто уже ничего не ждет от Швеции. Когда я играл, требования со стороны фанатов и журналистов к результатам команды были значительно выше. Все изменилось с моим отсутствием", — передает слова Ибры Sky Sport Italia.

"Несмотря на все вышесказанное, состав у Швеции остается боеспособным. Игроки не очень опытны, но амбициозны и не имеют никакого груза на своих плечах".

10 ноября шведская сборная проведет первый поединок плей-офф за попадание на чемпионат мира-2018 против Италии. Ответный матч пройдет 13 числа.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Viber и Twitter.