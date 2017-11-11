ЧМ-2018. Отбор

Состоялся первый матч межконтинентального плей-офф отбора на чемпионат мира 2018.

Сборная Австралии в отчетном поединке больше владела мячом и больше нанесла ударов по воротам соперника, но все равно не сумела добиться победы.

Гондурас же перед ответным выездным поединком имеет неплохие шансы на итоговый успех.

Гондурас – Австралия 0:0

Гондурас: Эскобер, Фигероа, Бекелес, Исагирре, Паласиос, Кларос, Ланса (Чиринос, 60), Мехия, Лопес (Мартинес, 66), Лосано (Костли, 73), Киото.

Австралия: Райан, Бехич, Сэйнсбери, Райт, Рисдон (Дегенек, 84), Луонго, Муй, Ирвайн (Рогич, 74), Единак, Джерман, Юрич (Рукавица, 89).

Предупреждения: Бекелес, Паласиос, Кларос, Мартинес — Рисдон, Джерман, Сэйнсбери, Луонго