Інше

Форвард Інтер Маямі визнав свою помилку та попросив пробачення за неприпустиму поведінку після поразки у фіналі.

Нападник Інтер Маямі Луїс Суарес публічно вибачився за інцидент, який стався після фіналу Кубка ліг проти Сіетл Саундерс. Його команда зазнала поразки з рахунком 0:3, після чого у нападника не витримали емоції.

— Хочу привітати Сіетл Саундерс із перемогою в Кубку ліг. Але більше за все я хочу вибачитися за свою поведінку після закінчення гри, — написав Суарес у соціальній мережі.

Футболіст пояснив, що його реакція була викликана емоційною напругою:

— Це був момент величезного напруження і розчарування, коли відразу після матчу сталося те, чого не мало б статися. Але це не виправдовує моєї реакції. Я зробив помилку і щиро перепрошую. Це не той образ, який я хочу створювати перед своєю сім’єю, яка страждає через мої помилки, і перед клубом, який також не заслуговує на те, щоб на нього впливали подібні речі.

Суарес підкреслив, що готовий працювати над собою та допомагати команді досягати нових перемог:

— Мені шкода, що сталося, і я не хотів упустити можливість визнати свою провину й вибачитися перед усіма, хто був незадоволений моїм учинком. Ми будемо працювати разом, щоб досягти успіхів, на які заслуговують цей клуб і його вболівальники. Обіймаю всіх, — написав Суарес.

Нагадаємо, Суаресу загрожує тривала дискваліфікація.