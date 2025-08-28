Інше

Капітан збірної Аргентини зважатиме на фізичний стан і мотивацію перед турніром у США, Канаді та Мексиці.

Ліонель Мессі ще не ухвалив остаточного рішення щодо своєї участі у чемпіонаті світу-2026. Про це повідомляє аргентинське видання Ole.

Зазначається, що легендарний капітан збірної Аргентини зважатиме на свій фізичний стан і рівень мотивації перед Мундіалем. Водночас тренерський штаб і партнери по команді висловили сподівання, що Мессі таки виступить на ще одному чемпіонаті світу.

Цікаво, що навіть екс-президент США Дональд Трамп публічно висловив бажання побачити Мессі серед учасників ЧС-2026.

Фінальна частина чемпіонату світу відбудеться з 11 червня по 19 липня 2026 року. Вперше в історії турнір приймуть одразу три країни — США, Канада та Мексика, а у фінальній стадії зіграють 48 команд (раніше — 32).

Раніше Мессі потрапив до заявки збірної Аргентини на вересневі матчі відбору до ЧС.