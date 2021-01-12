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Вашему вниманию букмекерские котировки на перенесенный поединок 16-го тура английской Премьер-лиги.

В перенесенном поединке 16-го тура английской Премьер-лиги Тоттенхэм — Фулхэм букмекерская компания Parimatch считает фаворитом хозяев.

Коэффициент на победу Тоттенхэма составляет 1,41, на ничью — 4,70, на победу Фулхэма— 8,60.

При этом букмекеры считают, что хозяева вряд ли победят с отрывом в 3 и больше голов. Коэффициент на данную ставку составляет 6,80.

Матч Тоттенхэм — Фулхэм состоится завтра, 13 января. Начало — в 22:15 по киевскому времени.

Следить за ходом поединка вы сможете по текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.