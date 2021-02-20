Рейтинг букмекеров

Представляем вашему вниманию букмекерские котировки на игру чемпионата Англии.

Ливерпуль сойдется в домашнем дерби с Эвертоном в рамках 25-го тура английской Премьер-лиги. Компания Parimatch считает, что шансов на успех в предстоящем поединке больше у подопечных Юргена Клоппа.

Так, на потенциальную победу Ливерпуля коэффициент составляет 1,47, а вероятность успеха Эвертона оценивается показателем 6,90. На ничейный результат можно поставить с коэффициентом 4,70.

Любители неожиданных исходов могут попытать удачу, поставив на то, что хозяевам удастся забить гол до 15-й минуты включительно. Вероятность данного исхода оценивается в показатель 3,65.

Напомним, матч Ливерпуль — Эвертон состоится в субботу, 20 февраля, в 19:30 по киевскому времени. Следить за событиями этой встречи вы можете с помощью текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.