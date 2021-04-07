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Данные значение приведены на базе исторических расчетов.

Авторитетный статистический портал опубликовал шансы прохода в полуфинал участников первых четвертьфинальных поединков Лиги чемпионов.

По информации Gracenote, вероятность прохода Реала в 1/2 финала главного еврокубкового турнира на базе исторических расчетов равна 77%.

Во второй паре четвертьфиналистов (Манчестер Сити и Боруссия Д) вероятность прохода в следующий этап команд равна — по 50% у "горожан" и "шмелей".

Вашему вниманию видео голов и обзор матчей Реал — Ливерпуль (3:1) и Манчестер Сити — Боруссия Д (2:1).

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