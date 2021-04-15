Вашему вниманию букмекерские котировки на ответный поединок 1/4 финала.
Матч Аякс - Рома, getty images
15 апреля 2021, 09:11
В рамках ответного поединка 1/4 финала Лиги Европы УЕФА Рома примет Аякс.
В данной встрече компания Parimatch считает фаворитом гостей.
Так, коэффициент на победу итальянского клуба составляет 2,85, на ничью — 3,85, на победу команды тен Хага — 2,35.
При этом букмекеры считают, что Аякс вряд ли выиграет оба тайма. Коэффициент на это — 6,40.
Матч Рома — Аякс состоится сегодня, 15-го апреля. Начало — в 22:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.