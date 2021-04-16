Рейтинг букмекеров

Стали известны котировки букмекеров на поединок чемпионата Украины.

В рамках стартового матча 22-го тура УПЛ Львов на своем поле примет Александрию.

По мнению экспертов из букмекерской компании Parimatch, подопечные Владимира Шарана являются фаворитами встречи.

На победу Александрии можете поставить с коэффициентом 2,14. Ничью оценили в 3,25, а победу львовян в 3,60.

Если вы верите в то, что команда Шарана забьет два или три гола, тогда ставьте с коэффициентом 2,65.

Матч Львов — Александрия состоится сегодня, 16 апреля. Начало игры — в 17:00 по киевскому времени.

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