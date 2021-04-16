Стали известны котировки букмекеров на поединок чемпионата Украины.
Александрия - Львов, ФК Александрия
16 апреля 2021, 14:57
В рамках стартового матча 22-го тура УПЛ Львов на своем поле примет Александрию.
По мнению экспертов из букмекерской компании Parimatch, подопечные Владимира Шарана являются фаворитами встречи.
На победу Александрии можете поставить с коэффициентом 2,14. Ничью оценили в 3,25, а победу львовян в 3,60.
Если вы верите в то, что команда Шарана забьет два или три гола, тогда ставьте с коэффициентом 2,65.
Матч Львов — Александрия состоится сегодня, 16 апреля. Начало игры — в 17:00 по киевскому времени.
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