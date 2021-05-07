Рейтинг букмекеров

Вашему вниманию букмекерские котировки на матч чемпионата Испании.

Матч 35-го тура Примеры по своей значимости, возможно, уступает по значимости поединку между Барселоной и Атлетико, но он дает шанс Реалу и Севилье воспользоваться потенциальными осечками своих конкурентов.

Компания Parimatch считает фаворитом противостояния хозяев, предлагая такие коэффициенты: победа Реала — 2,00, победа Севильи — 3,75, ничья — 3,75.

Наиболее вероятным счетом матча эксперты считают 1:1, коэффициент на него составляет 7,0. Самый высокий коэффициент, 250,0, предлагается на победу хозяев со счетом 6:2 или гостей 1:5.

Матч Реал — Севилья состоится в воскресенье, 9 мая. Начало в 22:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.