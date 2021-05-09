Вашему вниманию букмекерские котировки на поединок украинской Премьер-лиги.
Минай - Ворскла, ФК Ворскла
09 мая 2021, 09:43
В рамках поединка 26-го тура украинской Премьер-лиги, состоится встреча между Минаем и полтавской Ворсклой.
Компания Parimatch считает, что намного больше шансов на победу у команды Юрия Максимова.
Так, коэффициент на победу Ворсклы составляет 1,29, на ничью — 5,10, на победу Миная — 12,5.
Если вы верите в то, что подопечные Николая Цымбала не проиграют, то можете поставить с коэффициентом 3,60.
Матч Минай — Ворскла состоится 9 мая. Начало — в 14:00 по киевскому времени.