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Вашему вниманию букмекерские котировки на поединок украинской Премьер-лиги.

В рамках поединка 26-го тура украинской Премьер-лиги, состоится встреча между Минаем и полтавской Ворсклой.

Компания Parimatch считает, что намного больше шансов на победу у команды Юрия Максимова.

Так, коэффициент на победу Ворсклы составляет 1,29, на ничью — 5,10, на победу Миная — 12,5.

Если вы верите в то, что подопечные Николая Цымбала не проиграют, то можете поставить с коэффициентом 3,60.

Матч Минай — Ворскла состоится 9 мая. Начало — в 14:00 по киевскому времени.