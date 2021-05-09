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Вашему вниманию букмекерские котировки на поединок украинской Премьер-лиги.

В рамках заключительного 26-го тура украинской Премьер-лиги донецкий Олимпик отправится в гости к Львову.

Компания Parimatch считает, что в данном противостоянии больше шансов на победу у команды Романа Санжара.

Так, на победу Олимпика коэффициент 2,20. На ничью можно поставить с коэффициентом 3,50, а на победу хозяев — 3,20.

Если вы уверены, что обе команды распечатать ворота друг друга, то можете поставить с коэффициентом 1,69.

Поединок

состоится 9-го мая и начнется в 17:00 по киевскому времени.