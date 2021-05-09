Рейтинг букмекеров

Вашему вниманию букмекерские котировки на поединок украинской Премьер-лиги.

В рамках заключительного 26-го тура украинской Премьер-лиги Днепр-1 на своем поле примет львовский Рух.

Компания Parimatch считает, что в данном противостоянии больше шансов на победу у команды Игора Йовичевича.

Так, на победу Днепра-1 коэффициент 1,89. На ничью можно поставить с коэффициентом 3,25, а на победу львовян — 4,60.

Если вы уверены, что обе команды смогут распечатать ворота друг друга, то можете поставить с коэффициентом 1,70.

состоится 9-го мая и начнется в 17:00 по киевскому времени.