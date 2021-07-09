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Представляем вашему вниманию букмекерские котировки на игру сборных в рамках чемпионата Европы.

В рамках финала чемпионата Европы-2020 сборная Италии в Лондоне сыграет против сборной Англии.

Компания Parimatch считает, что шансов на успех в данном поединке больше у подопечных Гарета Саутгейта.

Так, на победу сборной Англии можно поставить с коэффициентом 2,65. На то, что победят итальянцы, коэффициент 3,10, и ровно в такой же шанс оценили возможную ничью — 3,10.

Если вы уверены, что тотал в матче будет больше 2,5, то на данный исход эксперты предлагают коэффициент 2,65.

Что говорили перед матчем:

Марко Верратти, сборная Италии:

"Стерлинг великолепен, каждый год он доказывает, что он отличный нападающий, и проводит замечательный турнир. Мы счастливы, что Англия победила, и это будет исторический финал для нас обоих. Даже французские газеты были счастливы за нас, что показывает, насколько мы восстановили доверие и вернули Италию туда, где мы должны находиться. Мы хотим выложиться на полную и не будем жалеть о финальном итоге".

Джордан Хендерсон, сборная Англии:

"Мы уже полностью сосредоточены на воскресенье, на самом большом матче в нашей жизни. Мы должны постараться снова осчастливить всех на этом стадионе и во всей стране. Это огромная возможность для нас как для команды, а также для страны. И мы отдадим абсолютно все силы".

"Мы уже полностью сосредоточены на воскресенье, на самом большом матче в нашей жизни. Мы должны постараться снова осчастливить всех на этом стадионе и во всей стране. Это огромная возможность для нас как для команды, а также для страны. И мы отдадим абсолютно все силы".

Напомним, матч Италия — Англия состоится 11 июля и начнется в 22:00 по киевскому времени. За текстовой онлайн-трансляцией можно будет следить на Football.ua.