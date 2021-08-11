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В решающем поединке за право обладать Суперкубком УЕФА образа 2021-го года сразятся лондонский Челси и испанский Вильярреал. Компания Parimatch считает, что шансов на успех в предстоящем поединке больше у подопечных Томаса Тухеля.

Так, на победу Челси предлагается коэффициент 1,72, тогда как потенциальный успех Вильярреала оценивается показателем 5,60. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 3,60.

Любители неожиданных исходов могут попытать удачу, поставив на то, что Вильярреал победит в один или два мяча. Вероятность данного исхода оценивается в показатель 4,90.

Напомним, что матч Челси — Вильярреал состоится во среду, 11 августа, в 22:00 по киевскому времени. Следить за событиями этого поединка вы можете в текстовой онлайн-трансляции, которая будет доступна на Football.ua.