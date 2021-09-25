Рейтинг букмекеров

Представляем вашему вниманию букмекерские котировки на игру в рамках чемпионата Украины.

Донецкий Шахтер в поединке девятого тура АПЛ на своем поле примет приехавший в гости Верес. Компания Parimatch считает, что шансов на успех в предстоящем поединке больше у подопечных Роберто Де Дзерби.

Так, на победу Шахтера предлагается коэффициент 1,18, тогда как потенциальный успех команды Юрия Вирта оценивается показателем 17,50. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 6,70.

Любители неожиданных исходов могут попытать удачу, поставив на то, что обе команды смогут расписаться в воротах друг друга. Этот исход оценен коэффициентом в 2,46.

Напомним, матч Шахтер — Верес состоится сегодня, 25 сентября. Начало игры — в 17:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча.