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Вашему вниманию букмекерские котировки на матч группового этапа Лиги чемпионов.

В рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов итальянский Интер на своем поле примет нашумевший в турнире молдавский Шериф. Компания Parimatch считает, что больше шансов на успех в этом матче у подопечных Симоне Индзаги.

Так на победу Интера предлагается коэффициент 1.19, в то время как потенциальный успех команды Юрия Вернидуба оценивается вероятностью в 14.00. Ничейный исход данного противостояния предлагается с коэффициентом 7.80.

Любители рискованных ставок могут спрогнозировать на то, что в матче не будет забитых голов. Такой исход оценивается в коэффициент — 26.00.

Матч Интер — Шериф состоится во вторник, 19 октября в 22:00 по киевскому времени.