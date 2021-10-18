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Вашему вниманию букмекерские котировки на матч группового этапа Лиги чемпионов.

В рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов мадридский Атлетико на своем поле примет Ливерпуль. Компания Parimatch считает, что больше шансов на успех в этом матче у подопечных Юргена Клоппа.

Так на победу Ливерпуля предлагается коэффициент 2.25, в то время как потенциальный успех "матрасников" оценивается вероятностью в 3.35. Ничейный исход данного противостояния предлагается с коэффициентом 3.40.

Любители рискованных ставок могут спрогнозировать на то, что обе команды смогут забить. Этот исход оценивается коэффициентом — 1.84.

Матч Атлетико — Ливерпуль состоится во вторник, 19 октября в 22:00 по киевскому времени.