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Представляем вашему вниманию букмекерские котировки на игру квалификации предстоящего чемпионата мира в Катаре.

Сборная Нидерландов примет на своем поле Норвегию в рамках матча отбора на чемпионат мира 2022 года, который пройдет в Катаре. Компания Parimatch считает, что шансов на победу в предстоящем поединке больше у "оранжевых".

Так, на победу Нидерландов предлагается коэффициент 1,42, тогда как потенциальный успех Норвегии оценивается показателем 7,9. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 4,9.

Тотал больше 2,5 голов в этом матче оценивается показателем 1,65. Тогда как на тотал меньше 2,5 голов можно поставить с коэффициентом 2,33.

Напомним, что матч Нидерланды — Хорватия состоится во вторник, 16 ноября, в 21:45. На Football.ua можно следить за ключевыми событиями игры.