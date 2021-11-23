Рейтинг букмекеров

Представляем вашему вниманию букмекерские котировки на игру Лиги чемпионов.

Барселона в рамках поединка пятого тура группового этапа Лиги чемпионов на своем поле примет Бенфику. Компания Parimatch считает, что шансов на успех в предстоящем поединке значительно больше у подопечных Хави.

Так, на победу "блаугранас" предлагается коэффициент 1,67, тогда как потенциальный успех команды Жорже Жезуша оценивается показателем 5,00. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 4,20.

Любители рискованных исходов могут поставить на то, что никто не сможет забить первый гол в матче. Этот исход оценен коэффициентом — 15,50.

Напомним, что матч Барселона — Бенфика состоится во вторник, 23 ноября, в 22:00 по киевскому времени. Следить за ключевыми событиями поединка можно будет на Football.ua.