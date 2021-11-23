Рейтинг букмекеров

Представляем вашему вниманию букмекерские котировки на игру Лиги чемпионов.

Шведский Мальме в рамках поединка пятого тура группового этапа Лиги чемпионов на своем поле примет российский Зенит. Компания Parimatch считает, что шансов на успех в предстоящем поединке больше у подопечных Сергея Семака.

Так, на победу Зенита предлагается коэффициент 1,88, тогда как потенциальный успех шведской команды оценивается показателем 4,10. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 3,80.

Любители рискованных исходов могут поставить на то, что в матче не будет забитых голов. Данный исход оценен коэффициентом — 14,50.

Напомним, что матч Мальме — Зенит состоится во вторник, 23 ноября, в 22:00 по киевскому времени. Следить за ключевыми событиями поединка можно будет на Football.ua.