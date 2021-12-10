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Представляем вашему вниманию букмекерские котировки на игру в рамках чемпионата Украины.

Мариуполь на своем поле примет Днепр-1 в рамках 18 тура украинской Премьер-лиги. Компания PariMatch считает, что шансов на успех в предстоящем поединке больше у подопечных Игора Йовичевича.

Так, на победу Днепра-1 предлагается коэффициент 1,42, тогда как потенциальный успех Мариуполя оценивается показателем 7,70. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 4,60.

Любители неожиданных исходов могут попытать удачу, поставив на то, что подопечные Игора Йовичевича забьют два или больше голов. Этот исход оценивается коэффициентом 1,84.

Напомним, что матч Мариуполь — Днепр-1 состоится сегодня, 10 декабря, в 17:00 по киевскому времени. Следить за событиями данного противостояния вы можете в текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.