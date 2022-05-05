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Пропонуємо до вашої уваги букмекерські котирування на гру Ліги Європи.

У півфінальному матчі Ліги Європи у відповідь німецький Айнтрахт на своєму полі прийме англійський Вест Хем, в якому виступає українець Андрій Ярмоленко. На думку букмекерських кампаній, фаворитами цієї зустрічі є підопічні Девіда Моєса.

Так, на перемогу "молотобійців" в основний час матчу пропонується коефіцієнт — 2,55, тоді як на перемогу німецького клубу — 2,70. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом – 3,60.

Якщо говорити про шанси на прохід у наступну стадію, тобто фінал турніру, то успіх Вест Гема оцінено у коефіцієнт – 3,30, а Айнтрахта – 1,36.

Нагадаємо, матч Айнтрахт – Вест Гем відбудеться сьогодні, 5 травня, о 22:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу. Перша гра закінчилася з рахунком 2:1 на користь німецького клубу.