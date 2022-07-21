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Полтавці проведуть дуже важливий поєдинок.

Полтавська Ворскла на шляху до групового етапу Ліги конференцій УЄФА зіграє проти шведського АІК у другому раунді відбору.

Через черговий виток агресії проти України свій номінально домашній поєдинок "зелено-білі" гратимуть на полі суперників, стадіоні Теле2 Арена в місті Стокгольм.

ПРОГНОЗ НА МАТЧ ВОРСКЛА — АІК

Букмекери без труднощів виокремлюють лідера протистояння. Так, на перемогу АІК можна поставити з коефіцієнтом 1,53, тоді як тріумф української команди оцінюється в 6,05. Нічийний результат доступний для ставки з показником 3,84.

Команда на чолі з Віктором Скрипником ще не проводила жодного офіційного матчу, тоді як у суперників у самому розпалі перебуває національна першість.

ТАК НА ЩО СТАВИТИ?

Букмекери практично впевнені, що АІК заб'є м'яч у ворота супротивників. Проте, робити ставку на такий результат практично немає сенсу, тому що коефіцієнт лише – 1,28.

Ми пропонуємо робити вибір на користь більш ризикованого варіанта – "Фора Ворскли (+1)", який оцінюється показником — 1,87.

Нагадаємо, що матч Ворскла — АІК відбудеться 21 липня. Почнеться гра о 20:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція гри.