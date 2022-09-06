Рейтинг букмекеров

Розповідаємо, хто має більше шансів перемогти за версією букмекерів.

У першому турі Ліги чемпіонів між собою зійдуться двоє майбутніх суперників донецького Шахтаря — Селтік і Реал. Матч відбудеться у шотландскому місті Глазго на стадіоні Селтік-парк.

ПРОГНОЗ НА МАТЧ СЕЛТІК — РЕАЛ

За версією букмекерів, Реал є очевидним фаворитом зустрічі. Коефіціент на перемогу "галактікос" складає 1.75, у той час як на звитягу "кельтів" дають цілих 4.50. Нічия оцінюється букмекерами у 4.10, тобто стоїть майже на рівні з перемогою Селтіка.

Насправді, причина цьому очевидна. Діючий переможець ЛЧ банально переважає своїх суперників у класі.

ТАК НА ЩО Ж СТАВИТИ?

Хороший коефціент дається на "тотал більше 2.5", себто на те, що у матчі буде як мінімум 3 забиті м'ячі. Таку вірогідність букмекери оцінюють в 1.65.

Ще один варіант, на який пропонуємо поставити — обидві команди заб'ють з коефіціентом 1.63. Попри всю різницю колективів у майстерності, на минулих вихідних Селтік довів своїм запеклим суперникам, що точно вміє забивати.

Матч Селтік — Реал відбудеться у вівторок, 6 вересня, о 22:00 за київським часом.