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Раніше чоловік знімав ігри клубу за допомогою дрону, сьогодні — став до лав ЗСУ та застосовує свої вміння в аерозвідці.

Донат Favbet Foundation піде на придбання сучасного дрону Matrice 300 для розвідки для коригування вогню. За його допомогою бійці підрозділу зможуть ще швидше та ефективніше виконувати бойові задачі.

Команда фонду передала кошти під час матчу «Кривбасу» в Кривому Розі, що знаходиться всього за 80 км від лінії фронту. Нагадаємо, що компанія Favbet на сезон 2022/23 стала офіційним партнером криворізького клубу.

Favbet Foundation — заснований у 2020 році компанією Favbet благодійний фонд, що підтримує ініціативи у сфері освіти, здоров’я та спортивного розвитку молодих українців.

З початком війни 95% проєктів фонду було переорієнтовано на допомогу країні та армії. За сприяння фонду ЗСУ регулярно отримують транспортні засоби, сучасне військове обладнання та інші необхідні на фронті речі.