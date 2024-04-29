Рейтинг букмекерів

Дізнайся, на що ставити у майбутній грі.

Баварія готується до матчу з Реалом, gettyimages

Баварія готується до матчу з Реалом, gettyimages

У першому матчі півфіналу Ліги чемпіонів УЄФА поміж собою зіграють Баварія та Реал

Наразі фаворитом матчу за версією букмекерів є німецький колектив. За їхньою версією, Баварія має більше шансів на перемогу у першому матчі: 2.59 — у німців, 2.75 — в іспанців.

На нічию пропонують коефіцієнт 3.68.

Тож на що ставити?

Вважаємо, що в цьому матчі буде достатньо багато голів. Ставимо на "тотал матчу більше 2,5". Коефіцієнт на цю подію — 1.71.

При цьому спробуємо припустити, що обидві команди заб'ють в другому таймі. На цю подію пропонують 2.77.

Також можна зробити ставку на те, що останній гол заб'є Баварія. Коефіцієнт на це — 1.90.

Початок матчу — о 22:00. Онлайн-трансляція пройде на Football.ua.