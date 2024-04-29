Рейтинг букмекерів

Football.ua розповідає, кого експерти вважають фаворитами на перемогу в найпрестижнішому клубному турнірі.

Ліга чемпіонів в самому розпалі й зовсім скоро визначиться переможець сезону-2023/24. До стадії півфіналу дістались чотири команди: Реал, Баварія, Парі Сен-Жермен та Боруссія Д. Волею жереба були сформовані наступні пари:

Реал — Баварія

Парі Сен-Жермен — Боруссія Дортмунд

Пропонуємо вашій увазі оцінки букмекерів щодо шансів на перемогу в турнірі для кожної з команд.

Експерти вважають, що найбільші шанси виграти турнір у Реала. Мадридці здолали ще одного з ключових претендентів на титул — Манчестер Сіті. Отже, поставити на команду Карло Анчелотті можна з коефіцієнтом 2.4.

Завадити "вершковим" здобути 15 титул Ліги чемпіонів вже на стадії півфіналу може Баварія. Успіх мюнхенців оцінюється показником 3.75. Команда Томаса Тухеля провально виступила на внутрішній арені, але все ще може врятувати сезон, тому буде вкрай мотивованою. До того ж на тренера немає жодного тиску, адже всі знають, що він піде влітку (якщо не станеться Хаві 2.0).

Втім, Баварія займає лише третє місце у рейтингу букмекерів, адже коефіцієнт на перемогу Парі Сен-Жермен складає 3.5. Власники парижан з перших днів свого перебування в клубі заявили, що перемога в Лізі чемпіонів є їх пріоритетом і всі ці роки команда мріє про довгоочікуваний трофей. З наступного сезону команду покине Кіліан Мбаппе і зараз в ПСЖ відмінна нагода виграти титул з одним з найсильніших гравців світу.

Боруссія Д, своєю чергою, є аутсайдером як в півфінальній парі, так і в турнірі загалом, але списувати команду Едіна Терзіча зовсім не варто. Історія футболу знає чимало прикладів несподіваної розв'язки навіть таких великих турнірів. Вірите в німців? Коефіцієнт — 9.5.

Пишіть в коментарях свої прогнози стосовно наступного переможця Ліги чемпіонів.