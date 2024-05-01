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Пропонуємо вашій увазі очікування букмекерів від грандіозної битви в Лізі чемпіонів.

В першому півфінальному матчі Ліги чемпіонів Боруссія Дортмунд прийме на своєму полі Парі Сен-Жермен. В груповому етапі команда Луїса Енріке перемогла дортмундців вдома та зіграла внічию на виїзді, але посіла другу сходинку.

Пропонуємо вашій увазі котирування букмекерів на головні протистояння зустрічі на стадії плей-оф.

Навряд чи хтось зі складу німецької команди зможе сперечатись за бомбардирськими якостями з Кіліаном Мбаппе, але в окремо взятому матчі переграти француза можна. Тому коефіцієнти на перемогу за кількістю голів на Нікласа Фюлкруга (6.0) та Юссуфа Мукоко (6.5) виглядають дуже смачно. Шанси Мбаппе у цих дуелях оцінюються коефіцієнтом 2.4 та 2.3 і відповідно. Вірите, що нападники заб'ють порівну? Нічия у парі Фюлкруг — Мбаппе та Мукоко — Мбаппе примножить ваші кошти у випадку успішної ставки у 2.0 рази.

Не менш цікаво виглядає дуель Марко Ройс — Усман Дембеле. Експерти вважать, що в гравців рівні шанси стати героями матчу. Так, на перемогу Ройса за голами можна поставити з показником 6.0. Так само оцінюється й успіх Усмана Дембеле, а нічия коефіцієнтом 1.33.

В протистоянні Юліан Брандт — Бредлі Баркола букмекери невелику перевагу віддають німцю: 6.5 — 1.25 — 7.5.

Пишіть в коментарях, як на вашу думку завершиться матч та хто відзначиться результативними діями.

Матч відбудеться 1 травня о 22:00. Стежте за текстовою онлайн-трансляцією на нашому сайті.